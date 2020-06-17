“Osman Gazi” Burak Özçivit’ten kafa karıştıran paylaşım! Kuruluş Osman final mi yapacak?

Sofia, kendisini hançeriyle karşılayan Balgay'a "Öfkenin hiç birimize faydası yok Balgay!" derken, Subutay da "Ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman'ı" sözleriyle ikilinin ittifakına destek çıktı. "Osman'ı tanırım birlikte yol da teptik cenkte ettik. Demir gibi iradesi var, bu kolay olmayacak" diyen Balgay, Sofia'nın Salvador'u zehirleyip Osman'a gönderdiğini öğrenince yeni ortağını "Öyle bi şeytansın ki adamı evlilikten soğutursun Sofia!" sözleriyle takdir etmekten geri kalmadı.

Osman Bey, Sofia-Balgay ittifakını bozabilecek mi? Sofia'nın ve Balgay'ın tuzaklarından kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na planlanan baskın engellenebilecek mi? Balgay'ın etkisi altına aldığı Kongar, özüne dönebilecek mi?

Müslüman olduktan sonra Osman Bey tarafından Bizans'taki görevine devam etmesi istenen Sıddık, Salvador olarak kale komutanlığına kadar yükselmişti. Konstantiniyye'den kaçıp uç bölgesine geldikten sonra ilk işi Osman Bey'in düğününde yemeğe zehir karıştırmak olan Sofia, ardından ihanetini öğrendiği Salvador'u yeni ortağı Subutay'ın önünde zehirli hançerle yaraladı.

Osman Bey ve Bamsı, zorlukla Kayı Obası'na ulaşan Sıddık'ı karşılarken, Sofia'nın zehirli planını öğrenen Bamsı Bey, "Yok bırakmam seni.Bırakmam oğlum. Buradayım bak. Ben buradayım. Bamsı bey evladını bir daha bırakır mı hiç?" sözleriyle herkesi gözyaşına boğdu.

Sıddık'ın ölümünün ardından Bamsı Bey'in "Bu kaderi yazan Allah'a hamd olsun… Ya kefere gitseydi.. Ya zalimlerden olsaydı… Sana şükürler olsun Ya Rab! Onun canını imanıyla aldın. Onu Hazreti Hamza Dergâhına kabul eyle Ya Hakk!" sözleri Osman Bey başta herkese etkiledi. Bamsı Bey'in "Sofia'nın benden aldığı ikinci oğuldur bu evlat…" sözü üzerine Osman Bey, "Gayrı bu cihan Sofia ile bana dardır" diyerek harekat emri verdi.