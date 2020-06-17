“Osman Gazi” Burak Özçivit’ten kafa karıştıran paylaşım! Kuruluş Osman final mi yapacak?

Kuruluş Osman final mi yapacak? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman her Çarşamba akşamı nefes kesen bölümleriyle yayınlanıyor. Sevilen dizide tempo gittikçe artarken, dizinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'ten merak uyandıran bir paylaşım geldi. Özçivit, sosyal medya hesabından 26. bölüm fragmanıyla birlikte "finale doğru" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımın altına da dizinin final yapıp yapmayacağı araştırılmaya başlandı.
SOSYAL MEDYADA FİNAL İDDİASI
ATV Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, son Instagram paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Final iddialarını aldı başını gitti.
Son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'un kadrosuna dahil olduğu iddia edilen dizi Kuruluş Osman'ın final yaptığına dair ortaya atılan iddialar ve dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in sosyal medya paylaşımı herkesin kafasını karıştırdı.
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olması ve TRT 1'de bir dönem yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olmasıyla oldukça popüler olan dizi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Burak Özçivit, bu Instagram paylaşımının altına ise ''Finale doğru'' notunu düştü.
Kuruluş Osman dizisi için henüz alınmış bir sezon finali kararı bulunmuyor. Dizinin 26. bölümü 17 Haziran tarihinde ekranlara gelecek. Sezon finaliyle ilgili ipuçlarının ise birkaç güne belli olması bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek?
Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?
Konstantiniyye'den kaçtıktan sonra uç bölgesine dönen ve Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde yemeği zehirleyen Sofia, planının son anda boşa çıkmasıyla çareyi Balgay'la ittifak etmekte buldu. Moğol komutanı Subutay aracılığıyla Balgay'ın kampına giden Sofia, Balgay'ın "Bu kızıl çıyanın ne işi var burada" sözleriyle karşılandı.
Sofia, kendisini hançeriyle karşılayan Balgay'a "Öfkenin hiç birimize faydası yok Balgay!" derken, Subutay da "Ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman'ı" sözleriyle ikilinin ittifakına destek çıktı. "Osman'ı tanırım birlikte yol da teptik cenkte ettik. Demir gibi iradesi var, bu kolay olmayacak" diyen Balgay, Sofia'nın Salvador'u zehirleyip Osman'a gönderdiğini öğrenince yeni ortağını "Öyle bi şeytansın ki adamı evlilikten soğutursun Sofia!" sözleriyle takdir etmekten geri kalmadı.
Osman Bey, Sofia-Balgay ittifakını bozabilecek mi? Sofia'nın ve Balgay'ın tuzaklarından kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na planlanan baskın engellenebilecek mi? Balgay'ın etkisi altına aldığı Kongar, özüne dönebilecek mi?
Müslüman olduktan sonra Osman Bey tarafından Bizans'taki görevine devam etmesi istenen Sıddık, Salvador olarak kale komutanlığına kadar yükselmişti. Konstantiniyye'den kaçıp uç bölgesine geldikten sonra ilk işi Osman Bey'in düğününde yemeğe zehir karıştırmak olan Sofia, ardından ihanetini öğrendiği Salvador'u yeni ortağı Subutay'ın önünde zehirli hançerle yaraladı.
Osman Bey ve Bamsı, zorlukla Kayı Obası'na ulaşan Sıddık'ı karşılarken, Sofia'nın zehirli planını öğrenen Bamsı Bey, "Yok bırakmam seni.Bırakmam oğlum. Buradayım bak. Ben buradayım. Bamsı bey evladını bir daha bırakır mı hiç?" sözleriyle herkesi gözyaşına boğdu.
Sıddık'ın ölümünün ardından Bamsı Bey'in "Bu kaderi yazan Allah'a hamd olsun… Ya kefere gitseydi.. Ya zalimlerden olsaydı… Sana şükürler olsun Ya Rab! Onun canını imanıyla aldın. Onu Hazreti Hamza Dergâhına kabul eyle Ya Hakk!" sözleri Osman Bey başta herkese etkiledi. Bamsı Bey'in "Sofia'nın benden aldığı ikinci oğuldur bu evlat…" sözü üzerine Osman Bey, "Gayrı bu cihan Sofia ile bana dardır" diyerek harekat emri verdi.