Hafta içi her gün 12:30'da TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda'da günlük puanlamalar çok önemli ve haftalık puanları da yakından etkiliyor. Cuma günleri haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı eleniyor. Peki yine heyecan dolu anların yaşandığı, jürilerin eleştirilerde bulunduğu 17 Haziran Çarşamba Doya Doya Moda'da günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte merak edilenler…



DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda Betül ve Su 19 puan ile günün birinciliğini paylaştı.

Sündüz: 17

Hanzade: 11

Gamze: 10

Emel: 6

Büşra: 5

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 HAZİRAN)



Doya Doya Moda Hanzade ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya moda jürisi Kemal Doğulu iki yarışmacının da elendiğini söyledi. Daha sonra ise Hanzede'nin potadan kurtulduğunu Zeynep'in ise elendiğini açıkladı.



DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ KİMDİR?



28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo. İddialı bir tarzı olan Sündüz Durmaz, jüri üyelerinden aldığı yüksek puanlarla birkaç kez kolye sahibi oldu.





DOYA DOYA MODA JÜRİSİ SERAY SEVER KİMDİR?



27 Şubat 1973 İstanbul doğumlu olan Seray Sever, lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı. Popstar, Türkstar gibi yarışmalarda sunuculuk yapan Sever, Dadı, Kurtlar Vadisi, Çocuklar Ne Olacak? dizileriyle ününe ün kattı. En son TV8'de Gel Konuşalım programını sunan Seray Sever, şimdi de Doya Doya Moda'da jüri üyeliği yapıyor.