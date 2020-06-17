ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Şoke eden iddia: Ayfer Duran 3 harflilerle konuşuyor ve eşinin...

Şaban Duran eşi Ayfer Duran'ın çocukları da alıp aniden evi terk ettiğini söyleyerek başarılı sunucu Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Çiftin kızı Şemanur Duran; "Annem babama karşı o kadar soğumuştu ki onun getirdiği hiçbir şeyi yemek istemiyordu. Kesinlikle o bizim babamız değil... " diyerek annesine sahip çıktı.