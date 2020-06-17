ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Şoke eden iddia: Ayfer Duran 3 harflilerle konuşuyor ve eşinin...

Esra Erol ve hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları ekrana taşımaya devam ediyor. "Eşim tek kelime söyledi, çocuklarım benimle konuşmayı kesti!" diyen Şaban Duran'dan şoke eden sözler! 3 harflilerle konuştuğu iddia edilen Ayfer Duran, Esra Erol'da stüdyosunda! Esra Erol'da canlı yayınında bugün (17 Haziran 2020 Çarşamba) neler oluyor?
Esra Erol'da canlı yayınında 3 harfli şoku! Ayfer Hanım, "Rüyamda kimin ne zaman öleceğini gördüğüm zaman onlara bunu söylerim" sözleri ile herkesi şoke edecek! Karısı Sevcan, çocuklarını da bırakıp sevgilisine kaçtı, insanlara güvenini kaybeden Ümit Bey, ağaçlarla konuşmaya başladı. Annesi ağladı, milyonlar onunla birlikte ağladı. Ümit, karısı Sevcan ile yıllar sonra Esra Erol'da stüdyosunda karşı karşıya geliyor. Ezgi ve Hüseyin'in nikahında neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlasını haberimizden takip edebilirsiniz!
Şaban Duran eşi Ayfer Duran'ın çocukları da alıp aniden evi terk ettiğini söyleyerek başarılı sunucu Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Çiftin kızı Şemanur Duran; "Annem babama karşı o kadar soğumuştu ki onun getirdiği hiçbir şeyi yemek istemiyordu. Kesinlikle o bizim babamız değil... " diyerek annesine sahip çıktı.
Şaban Bey'in iddiaları herkese şaşkına çevirdi. Şaban Duran, karım Ayfer geçen yıl 15 gün içerisinde öleceğimi söyledi, açıklamasında bulundu. Ayfer Duran'ın annesi Saadet Hanım yayına telefonla bağlanarak kızının psikolojik sorunları olduğunu belitti. Yaşlı kadın; "Kızım rüyalarında mesaj aldığını iddia ediyor!" dedi.
ATV ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da 16 Haziran 2020'de kıyılan nikah Türkiye gündeminde yerini aldı. Esra Erol dediğini yaptı ve canlı yayında Ezgi ile Hüseyin'in nikahını kıydı. Herkes aileler gelecek mi diye merak ediyordu. Nikah kıyıldıktan hemen sonra canlı yayında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Esra Erol duydukları karşısında hemen bağlantıyı kestirdi.
Esra Erol canlı yayında dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'i evlendirdi. Nikah kıyılırken bir son dakika şoku yaşandı. Esra Erol duydukları karşısında hemen bağlantıyı kestirdi. Herkesin merakı Ezgi ile Hüseyin'in ailesinin nikaha gelip gelmeyeceğiydi. Ezgi'nin annesi Elif Dikilitaş beddualarla yayını terk etmişti. Esra Erol onlara son bir çağrı yapmıştı. İşte nikahta yaşananlar
Ezgi ile Hüseyin'in Türkiye'nin diline düşen aşkları mutlu sonla bitti. 3 yıldır görüştüğü Hüseyin ile evlenmesine izin verilmeyince Ezgi Dikilitaş evden kaçmıştı. Annesi Elif ile babası Hasan Dikilitaş soluğu Esra Erol'da alıp şok iddialarda bulunmuşlardı. İddialarına göre Elif kaçırılmıştı ve zorla tutuluyordu. Elif ve Hüseyin canlı yayına gelince olayın bambaşka olduğu ortaya çıkmıştı.
Anne Elif Dikilitaş canlı yayında ettiği küfürler ve beddualar ile herkesin tepkisini çekerken, kızı Ezgi'yi eve dönmeye ikna edemedi. Ezgi evlenmesin diye kimliğini de yakmıştı. Esra Erol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrı yapınca Ezgi kimliğine kavuştu.
Bugün Ezgi ile Hüseyin'in büyük aşkında herkesin merak ettiği büyük gündü. ATV canlı yayınında Esra Erol dediğini yaptı ve Ezgi ile Hüseyin'in nikahını stüdyoda kıydırdı. Ezgi gelinliği ve güzelliği ile dikkat çekerken, nikahlarını Esenler belediyesi memuru kıydı.
AİLELERİ GELDİ Mİ?
Herkesin merak ettiği konu Ezgi ve Hüseyin'in ailesinin nikaha gelip gelmeyeceğiydi. Daha önce hiçbir şekilde yayına çıkmam diyen Hüseyin'in babası oğlunu mutlu gününde yalnız bırakmadı ve eşi Olcay hanımla nikahta hazır bulundu.
CANLI YAYINA TELEFONLA BAĞLANDI
Ezgi'nin annesi Elif Dikilitaş ile babası Hasan Dikilitaş ise beklendiği gibi yayına gelmedi. Baba Hasan Dikilitaş en son Esra Erol'a 'İstanbul'da olursam nikaha geleceğim' demişti. Ezgi'nin annesinden umudu yoktu ama babasının gelmesini çok istiyordu. Babası gelemese de nikah kıyıldıktan sonra canlı yayına telefonla bağlandı.
EZGİ ŞOK OLDU AĞLADI
Herkes baba Hasan Dikilitaş'ın kızına 'sitem' etse de mutluluklar dileyeceğini düşünmüştü. Ancak baba Hasan Dikilitaş canlı yayında küfürler edip hakaretler etti. Esra Erol söylenenlere çok sert tepki gösterdi ve telefon yayınını kestirdi. Babasından bir çift güzel söz duyacağını düşünerek heyecanlanan Ezgi, söylenenleri duyunca gözyaşlarına boğuldu.