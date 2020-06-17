Sofia'nın kanlı cellatları: Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanında Osman düşmanlarını derdest ediyor!

Ekranların sevilen dizisi Osman Bey kurduğu planlarla düşmanlarının oyununu bozacak. Son bölümde düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaştı. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi büyük bir başarıyla yürüttü. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanı dün yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
KURULUŞ OSMAN 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.
Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi?
Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı?
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!"
OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR
Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.
SOFİA VE BALGAY GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Konstantiniyye'den kaçtıktan sonra uç bölgesine dönen ve Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde yemeği zehirleyen Sofia, planının son anda boşa çıkmasıyla çareyi Balgay'la ittifak etmekte buldu. Moğol komutanı Subutay aracılığıyla Balgay'ın kampına giden Sofia, Balgay'ın "Bu kızıl çıyanın ne işi var burada" sözleriyle karşılandı.
Sofia, kendisini hançeriyle karşılayan Balgay'a "Öfkenin hiç birimize faydası yok Balgay!" derken, Subutay da "Ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman'ı" sözleriyle ikilinin ittifakına destek çıktı. "Osman'ı tanırım birlikte yol da teptik cenkte ettik. Demir gibi iradesi var, bu kolay olmayacak" diyen Balgay, Sofia'nın Salvador'u zehirleyip Osman'a gönderdiğini öğrenince yeni ortağını "Öyle bi şeytansın ki adamı evlilikten soğutursun Sofia!" sözleriyle takdir etmekten geri kalmadı.
Osman Bey, Sofia-Balgay ittifakını bozabilecek mi? Sofia'nın ve Balgay'ın tuzaklarından kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na planlanan baskın engellenebilecek mi? Balgay'ın etkisi altına aldığı Kongar, özüne dönebilecek mi?
SOFİA, SIDDIK'I ZEHİRLEDİ
Müslüman olduktan sonra Osman Bey tarafından Bizans'taki görevine devam etmesi istenen Sıddık, Salvador olarak kale komutanlığına kadar yükselmişti. Konstantiniyye'den kaçıp uç bölgesine geldikten sonra ilk işi Osman Bey'in düğününde yemeğe zehir karıştırmak olan Sofia, ardından ihanetini öğrendiği Salvador'u yeni ortağı Subutay'ın önünde zehirli hançerle yaraladı.
Osman Bey ve Bamsı, zorlukla Kayı Obası'na ulaşan Sıddık'ı karşılarken, Sofia'nın zehirli planını öğrenen Bamsı Bey, "Yok bırakmam seni.Bırakmam oğlum. Buradayım bak. Ben buradayım. Bamsı bey evladını bir daha bırakır mı hiç?" sözleriyle herkesi gözyaşına boğdu.
Sıddık'ın ölümünün ardından Bamsı Bey'in "Bu kaderi yazan Allah'a hamd olsun… Ya kefere gitseydi.. Ya zalimlerden olsaydı… Sana şükürler olsun Ya Rab! Onun canını imanıyla aldın. Onu Hazreti Hamza Dergâhına kabul eyle Ya Hakk!" sözleri Osman Bey başta herkese etkiledi. Bamsı Bey'in "Sofia'nın benden aldığı ikinci oğuldur bu evlat…" sözü üzerine Osman Bey, "Gayrı bu cihan Sofia ile bana dardır" diyerek harekat emri verdi.