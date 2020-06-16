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    • Magazin
    • 16.06.2020 09:38
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    • 16.06.2020 09:38
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    Dün akşam Survivor’da çok önemli bir ödül oyunu yaşandı ve hem kırmızı hem de mavi takım canla başla mücadele verdi. Final gitgide yaklaşırken yarışmacılar sadece bedenen değil ruhen de çok zorlanıyor ve parkurlarda büyük bir hırs içerisinde yarışıyor. Bir takım çok sevinirken diğeri ise çok üzülüyor, sinirler geriliyor. Peki izleyicileri ekrana kilitleyen ? İşte yaşananlar…

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor'da yine heyecan dolu anlar yaşandı, büyük ödül için her iki takım da ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Mavi takıma iyileşerek dönen Elif de mücadele verdi, Yasin ise belindeki sakatlığa rağmen parkurda yarıştı. 15 Haziran Survivor ödül oyununda zorlu parkuru geçebilmek için karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım arasında gergin anlar yaşandı. Peki Survivor büyük ödülü neydi kazanan hangi taraf oldu? Son bölümün hemen arkasından da yayınlandı.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla kırmızı takım oldu.

    KIRMIZI TAKIM: 10

    MAVİ TAKIM: 6

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor'da cumartesi ve pazar akşamı gerçekleştirilen ödül oyunlarını mavi takım kazandı. Böylece salı günü adaya veda eden isim mavi takımdan olacak. Elif sembol finalini kazanan isim olduğu için adaya veda etmeyecek. Böylece şu anlık adaylar Sercan, Yasin, Evrim ve Ardahan oldu. Mavi takımdan SMS birincisi olan isim elenmeyecek. Elenen isim SMS birincisi olmayan diğer üç kişi arasından en düşük oyu alan isim olacak.

    SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

    Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

    KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

    MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM

    Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Haziran Survivor 2020 büyük ödül neydi?
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