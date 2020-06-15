Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı yarışma programının sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Bu akşam iki takım ödül oyununu kazanmak için yarıştı. Dokunulmazlık oyunlarının ikisini de kaybeden mavi takım ödül oyununu alarak moral kazanmak istiyor. Peki, 15 Haziran Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da bu akşamın kazanan takımı...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 6

SURVİVOR'DA İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da cumartesi ve pazar akşamı gerçekleştirilen ödül oyunlarını mavi takım kazandı. Böylece salı günü adaya veda eden isim mavi takımdan olacak. Elif sembol finalini kazanan isim olduğu için adaya veda etmeyecek. Böylece şu anlık adaylar Sercan, Yasin, Evrim ve Ardahan oldu. Mavi takımdan SMS birincisi olan isim elenmeyecek. Elenen isim SMS birincisi olmayan diğer üç kişi arasından en düşük oyu alan isim olacak.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.