Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir iletişim oyunu yaşandı. Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu. İletişim ödülünü kazanan mavi takım ailesiyle ve sevdikleriyle duygusal anlar yaşadı. Ardından gözler ada konseyine çevrildi. Peki, Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor SMS oylama sıralaması nasıl şekillendi? Çeyrek finale kimler kaldı? İşte o soruların yanıtları...

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.

SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.

SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 5

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 6

SURVİVOR'DA İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da cumartesi ve pazar akşamı gerçekleştirilen ödül oyunlarını mavi takım kazandı. Böylece salı günü adaya veda eden isim mavi takımdan olacak. Elif sembol finalini kazanan isim olduğu için adaya veda etmeyecek. Böylece şu anlık adaylar Sercan, Yasin, Evrim ve Ardahan oldu. Mavi takımdan SMS birincisi olan isim elenmeyecek. Elenen isim SMS birincisi olmayan diğer üç kişi arasından en düşük oyu alan isim olacak.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.