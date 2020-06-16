Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından özellikle bu saatlerde yoğun olarak araştırılıyor. TV 8 ekranlarında heyecanla izlenen Survivor'da bu akşam kırmızı ve mavi takım iletişim oyununu kazanmak için mücadele etti. İki dokunulmazlık oyununu da ve ödül oyununu kazanan kırmızı takım bu ödülü de almak için uğraştı. Bu hafta adaya veda eden isim mavi takımdan olacak. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı sorusuna yanıt arıyor.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 5

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 6

SURVİVOR'DA İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da cumartesi ve pazar akşamı gerçekleştirilen ödül oyunlarını mavi takım kazandı. Böylece salı günü adaya veda eden isim mavi takımdan olacak. Elif sembol finalini kazanan isim olduğu için adaya veda etmeyecek. Böylece şu anlık adaylar Sercan, Yasin, Evrim ve Ardahan oldu. Mavi takımdan SMS birincisi olan isim elenmeyecek. Elenen isim SMS birincisi olmayan diğer üç kişi arasından en düşük oyu alan isim olacak.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.