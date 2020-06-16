Survivor Evrim kimdir? Sorgulaması gündemde her gün yapılıyor. Ardahan'ın kaptanlığını yaptığı mavi takımda performans sergileyen Survivor Evrim Keklik özellikle Yasin ile tartışmalarıyla ilgi çekiyor. Dün akşam oyunu yarım bıraktığı için kendi takımıyla da karşı karşıya gelen Survivor Evrim yoluna tek mi devam edecek, yoksa ortamı yumuşatabilecek mi?

SURVİVOR EVRİM KİMDİR?



Survivıor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:



Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.

SURVİVOR'DA İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da cumartesi ve pazar akşamı gerçekleştirilen ödül oyunlarını mavi takım kazandı. Böylece salı günü adaya veda eden isim mavi takımdan olacak. Elif sembol finalini kazanan isim olduğu için adaya veda etmeyecek. Böylece şu anlık adaylar Sercan, Yasin, Evrim ve Ardahan oldu. Mavi takımdan SMS birincisi olan isim elenmeyecek. Elenen isim SMS birincisi olmayan diğer üç kişi arasından en düşük oyu alan isim olacak.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.