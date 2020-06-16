Murat Gögebakan hayatına dair bilgiler çok merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Yıllar önce hayata gözlerini yuman usta şarkıcı Murat Gögebakan'ın ne zaman ve neden öldüğü, Murat Gögebakan'ın eşi Sema Bekmez ve oğlunun kim olduğu da sorgulananlar arasında. İşte usta sanatçının hem özel hem de eğitim, kariyer hayatına dair merak edilen bilgiler…

MURAT GÖĞEBAKAN NEDEN ÖLDÜ?



46 yaşında hayata veda eden Murat Göğebakan kan kanserine yakalanmıştı. 2010 yılında hastalığını yenen Göğebakan yeniden müziğe dönmüştü. Uzun süre kanser (lösemi) tedavisi gören Göğebakan; 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir.



MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?



Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da doğmuştur. Babasının adı Hasan, annesinin adı Hatice'dir. Baba tarafı Malatya, Darendeli, Anne tarafı ise Gaziantep'lidir. Anne ve babası Almanya da çalıştığı için ilkokul başlayana kadar sürekli Adana-Almanya arasında yaşamak zorunda kaldı. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adana'da okudu. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Üniversite eğitimini bitirdikten sonra da Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak yer aldı. Bu yıllarda dergah eğitimi aldı, gitar dersleri verdi ve bar çalışmaları yaptı.





1995 yılına kadar Adana'da yaşayan Murat Göğebakan, 1995 yılında, hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak için İstanbul'a geldi. 1996 yılında "Ben Sana Aşık Oldum" isimli albümünü çıkardı ve bu albümü ile büyük bir çıkış yaptı. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreninde "Yılın şarkısı" "En iyi söz" "En iyi beste" "En iyi Rock" ve "En iyi Çıkış Yapan" kategorilerinde aday gösterildi. "En iyi çıkış yapan erkek sanatçı" ödülünü aldı.

Ardından Sindoma Müzik kuruldu. Bu şirketten "Sen Rahatına Bak" "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve "Merhaba" ismli albümlerini çıkardı. 2000 yılında Sema Bekmez ile evlenen Göğebakan, 2002 yılında çıkardığı "Ayyüzlüm" isimli albümüyle MÜYAP'ın En Çok Satan Albüm Ödüllerine layık görüldü. Ardından çıkardığı "Yaralı" ve"Sana Olan Aşkım Şahit" isimli albümleriyle başarısını devam ettiren sanatçı, bu süre içerisinde "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan" isimli bir de kitap çıkardı.



Murat Göğebakan 2 Mayıs 2009 tarihinde grip diye gittiği hastanede, kan kanseri olduğunu öğrendi ve Lösemi teşhisi konuldu. Zaman içinde hastalığını yenmiş ve müzik hayatına devam etmiştir.

Murat Göğebakan, Erkin Koray, Cem Karaca, Edip Akbayram, Barış Manço, Deep Purple ve Led Zeppelin gibi isimlerden etkilendiğini belirtmiştir.

Murat Göğebakan, genç yaşlarında evlendi. 1994 yılında boşandı. Bu ilk evliğinden Bülent isminde bir çocuğu vardır.



MURAT GÖĞEBAKAN'IN EŞİ SEMA BEKMEZ KİMDİR?



2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturdu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son buldu. 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez'le yollarını ayırmıştı. Ayrılığın gerekçesi ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açtı ve dava 2011 yılında sonuçlandı, çift resmen boşandı.