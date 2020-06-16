Aynı evde 2'şer şekilde yarışan 5 takım birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Her gün bir takım mutfak marifetlerini sergiliyor ve hem sunucu hem de diğer yarışmacılardan puanlarını alıyor. Cumartesi günü haftanın en yüksek puanı alarak 10 bin TL'nin sahibi olan takım hangisi oldu? 13 Haziran Lezzet Düşkünleri kim elendi? Yeni yarışmacıların da katıldığı Lezzet Düşkünleri için nasıl oy veriliyor?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ SAAT KAÇTA?



Lezzet Düşkünleri, yeni saatinde izleyicileri ile buluşuyor. Program hafta içi ve Cumartesi günleri saat 10:00'da ekranlara geliyor.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?



Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ? (13 HAZİRAN)



Boğaçhan Şef ve Taylan ikinci kez 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Lezzet Düşkünleri'nde bu hafta en düşük puanı alan iki takım Selen Şef & Gizem ile Hande Şef & Ali olarak sıralandı. Yarışmacıların verdiği yeni oylar sonucunda en düşük oyu alan ve Lezzet Düşkünleri evine veda eden takım yeşil takımdaki Hande Şef ve Ali oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?



Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz

24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.

24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.



Selen Özcan/Gizem Özcan

Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.



Gökhan Sarı/Burhan Selvi

37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.



Tuğba Okul/Berna Okul

Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.



Cemile Şef ile eltisi Arzu

Cemile hanım yarışmaya Hatay ilinden katılıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı 1975 yılında Muş ilimizde dünyaya gelmiştir. Eşi Erzurum'lu olan yarışmacı Eşi ile birlikte bayan giyimi üzerine mağaza işletmeciliği yapmaktadır. Arzu Boğuşkan 1979 yılında Niğde ilinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir butiği olan yarışmacı Niğde ilinde ikamet ediyor. Cemile hanımın eltisi olan Arzu hanım ona yardımcı olarak yarışmada yer alan isim oldu. Niğde ili Bor ilçesinde ikamet eden Arzu hanım bu hafta yarışmaya dahil olan bir diğer yarışmacı oldu.