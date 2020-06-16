TV8'in sevilen stil yarışması Doya Doya Moda yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da yine rekabet üst seviyedeydi ve puanlama yapılırken heyecanlı anlar yaşandı. Birbirinden iddialı yarışmacılardan hangisi günün birincisi oldu, hangisi sonuncusu oldu? 16 Haziran Salı Doya Doya Moda'ya dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.



DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

açıklandığında haberimizde yer alacaktır

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 HAZİRAN)



Doya Doya Moda Hanzade ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya moda jürisi Kemal Doğulu iki yarışmacının da elendiğini söyledi. Daha sonra ise Hanzede'nin potadan kurtulduğunu Zeynep'in ise elendiğini açıkladı.



DOYA DOYA MODA EMEL KİMDİR?



Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı. Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu. Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.