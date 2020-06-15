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    • 15.06.2020 11:09
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    Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 de bir ilk!

    Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşandı! Survivor 2020, 14 Haziran 2020 Pazar akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı ve ardından 2. eleme adayı belli oldu.Bu yıl Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan ve geçtiğimiz hafta yeni dönemiyle beraber Mavi-Kırmızı takımlar olarak başlayan oyunu ve yeni eleme adaylarının belirlenmesi oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Peki merakla araştırılan 14 Haziran Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu?

    Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 Survivor son bölümde bir ilk!

    Geçtiğimiz hafta yeni dönemiyle beraber Mavi-Kırmızı takımlar olarak başlayan Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme adaylarının çıkmasında oldukça heyecanlı anlar yaşattı. İşte Survivor son bölümde (14 Haziran 2020) yaşananlar!
    Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 Survivor son bölümde bir ilk!

    KIYASIYA MÜCADELE!
    Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan 10-8 skoruyla Kırmızı takım oldu...
    Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 Survivor son bölümde bir ilk!

    İLK ELEME ADAYI ARDAHAN'DI...
    Survivor'da dün ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu...
    Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 Survivor son bölümde bir ilk!

    SURVIVOR ELİF'İN DURUMU NASIL?

    Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi...
    Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 Survivor son bölümde bir ilk!

    TARİHTE İLK: TÜM TAKIM ELEME ADAYI!
    Survivor'da Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkmasının nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu...
    Haberler Magazin Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 Survivor son bölümde bir ilk!
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