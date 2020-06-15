Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Haziran 2020 Survivor son bölümde bir ilk!

Geçtiğimiz hafta yeni dönemiyle beraber Mavi-Kırmızı takımlar olarak başlayan Survivor'da 2. dokunulmazlık oyunu ve yeni eleme adaylarının çıkmasında oldukça heyecanlı anlar yaşattı. İşte Survivor son bölümde (14 Haziran 2020) yaşananlar!
KIYASIYA MÜCADELE!
Survivor'da bu akşam haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan 10-8 skoruyla Kırmızı takım oldu...
İLK ELEME ADAYI ARDAHAN'DI...
Survivor'da dün ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu...
SURVIVOR ELİF'İN DURUMU NASIL?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi...
TARİHTE İLK: TÜM TAKIM ELEME ADAYI!
Survivor'da Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkmasının nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu...