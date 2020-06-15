Şeyma Subaşı'na benzerliği ile dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı arasındaki yaş farkı merak edilerek gündemde çok fazla araştırılır oldu. Aralarında 30 yaş olan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı aşklarını yaşamaya devam ediyor. İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayatına dair merak edilenler…

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?



1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşındadır. Sevgilisi Acun Ilıcalı ise 29 Mayıs 1969 doğumludur. Basketbol ile ilgilenen Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun olmuştur.





Hala Yalova'da ikamet eden Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz günlerde Survivor'un çekildiği Dominik Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmıştır.

İkilinin aşk yaşadığı ilk kez, Acun Ilıcalı'ya ait sürat teknesinde çekilmiş fotoğraf sonrası ortaya çıkmıştır. O Ses Türkiye çekimlerinde kameraların kadrajına yakalanan Ayça Çağla Altunkaya'nın, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği de internetin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.



Acun Ilıcalı geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken ilginç bir yorum aldı. Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya canlı yayın yorumlarına "Whatsappında bir şey yazdım" notunu düştü. Herkesi şaşırtan ve canlı yayın sırasında gönderilen bu not Şeyma'ya bir gönderme olarak da algılandı.