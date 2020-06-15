Çarşamba akşamlarına damgasını vuran Kuruluş Osman dizisinde bu hafta kılıçlar çekilecek, ortalık iyice karışacak. Diziye geçen haftaki bölümlerde Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun katılması heyecan yarattı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un diziye katılması bekleniyor. Çünkü tarihte Turgut Alp'in Osman Gazi'nin fetihleri esnasında yanında yer aldığı biliniyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İşte merak edilenler...

TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?

Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Takvim.com.tr Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.

Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.

Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.

KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI

Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)

Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir kız kardeşi olan Cengiz Coşkun'un Ev hanımı olan annesi ve makine teknisyeni olan babası Bulgaristan göçmenidir.

1,88 cm boyunda olan Cengiz Coşkun, Ortaokulun ilk yıllarında basketbola başladı,sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazandı. Yedi sene Ülkerspor'da oynadı. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Ardından Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a döndü. Buradan 2008 yılında mezun olmuştur.

Aynı zamanda mankenlik de yapmaya başladı, 2002'de Best Model'de üçüncü oldu. Ardından Bu sayede Londra'da yapılan 'Dünyanın En Yakışıklı Erkeği' yarışmasında dünya dördüncüsü, en iyi fotomodel ve en iyi fizikli mankeni seçildi. İtalya ve Japonya'da Prada gibi markalara modellik yaptı.

Modellik devam ederken 2005 yılında "Rüzgarlı Bahçe" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Oyunculuğa başladıktan sonra Şahika Tekand'dan eğitim alıp, workshop'lara katıldı. Daha sonra 2006 yılında "Candan Öte" dizisinde, 2007 yılında "Doktorlar" ve 2009 yılında "Hicran Yarası" dizilerinde rol aldı.

Faruk Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı 2012 yapımı İstanbul'un fethini konu alan "Fetih 1453" filminde Şövalye Guistiniani karakterini canlandırdı. Fatih Sultan Mehmed rolünü göz renginin mavi olması nedeniyle kaçırmış.

Cengiz Coşkun, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın Hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yarıştı. Yarışmada ünlüler takımında Bennu Gerede, Doğukan Manço, Erhan Yavuz, Larissa Gacemer, Nazenin Tokuşoğlu, Irmak Atuk, Ümit Karan yarışırken gönüllüler takımında ise Dağhan Külegeç, Bozok Gören, Gül Fakı, Duygu Çetinkaya, Emel Erdemanar, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Mustafa Sürmen, Seda Akman yarıştı.

94. gününde elenen Cengiz Coşkun'dan sonra Hilmi Cem İntepe'nin birinci olduğu yarışmada, Doğukan Manço ikinci, Ümit Karan üçüncü, Murat Ceylan dördüncü olmuştur.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı, Cengiz Coşkun ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.