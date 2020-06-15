Seray Kaya'nın acı günü! 'Kalbim artık dayanmıyor' Seray Kaya kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla babasını sıklıkla anan Seray Kaya, bir acı kayıp daha yaşadı.
Anneannesinin bir videosunu paylaşan Kaya, "Nur yüzlüm, nurlar içinde. Arayan, mesaj atan herkese minnetle" notuyla paylaşımda bulundu.
Bir de fotoğraf paylaşan oyuncu, "Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem" mesajını yazdı.
Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu.
SERAY KAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Seray Kaya, 4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitiminden sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Kaya, ilk oyunculuk deneyimini 2012'de yaşadı.
Son olarak anılarından bir yazıyı paylaşan oyuncu, "Sonra geriye kalan kazağına sinmiş kokun" mesajıyla hayranlarını da duygulandırmıştı.