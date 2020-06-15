Seray Kaya'nın acı günü! 'Kalbim artık dayanmıyor' Seray Kaya kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla babasını sıklıkla anan Seray Kaya, bir acı kayıp daha yaşadı.

Anneannesinin bir videosunu paylaşan Kaya, "Nur yüzlüm, nurlar içinde. Arayan, mesaj atan herkese minnetle" notuyla paylaşımda bulundu.

