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    • 15.06.2020 12:14
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    uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte ve Derin Mermerci

    ile televizyoncu 'ın boşanma sebebi olarak sosyetik güzelin 'la yaşadığı yasak aşk gösterilmişti. İki çocuğunun babası Cem Aydın'ln boşandıktan sonra da dost kalmayı başaran Derin Mermerci, önceki gün gittiği Bebek'te objektiflere yakalandı. İşte uğruna yuvasını yakan Derin Mermerci ve yasak aşkı Murat Aslan...

    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    YASAK AŞK BELGELENDİ!

    Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan yasak aşk büyük ses getirmişti. Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın'ın boşanma sebebi olarak sosyetik güzelin Murat Aslan'la yaşadığı yasak aşk gösterilmişti.
    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    İki çocuğunun babası Cem Aydın'ln boşandıktan sonra da dost kalmayı başaran Derin Mermerci, önceki gün gittiği Bebek'te Murat Aslan'la ilk kez yan yana görüntülendi.
    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    Uğruna yuvasını yıktığı Murat Aslan'la gizli gizli buluştuğu konuşulan Mermerci, bu kez objektiflerden kurtulamadı. Sosyetik güzel ve sevgilisi, Aslan'ın Bebek'te bulunan lüks yalı dairesinden çıkarken ilk kez objektiflere yakalandı.
    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    Murat Aslan, evinde 3 saat ağırladığı Derin Mermerci'yi kapıya kadar uğurlarken, gizli yaşadıkları aşklarının belgelendiğinden habersizdi.
    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    Derin Mermerci'yi sık sık evinde ağırladığı konuşulan Murat Aslan, sosyetik aşkını kapıya kadar getirip arabasına bindirdi.
    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift 2019 kasım ayında boşandı. Cem Aydın, çocuklarının annesiyle sık sık bir araya geliyor.
    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

    Haberler Magazin Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci
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