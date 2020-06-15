Derin Mermerci uğruna evliliğini bitirdiği yasak aşkıyla yakalandı! İşte Murat Aslan ve Derin Mermerci

Uğruna yuvasını yıktığı Murat Aslan'la gizli gizli buluştuğu konuşulan Mermerci, bu kez objektiflerden kurtulamadı. Sosyetik güzel ve sevgilisi, Aslan'ın Bebek'te bulunan lüks yalı dairesinden çıkarken ilk kez objektiflere yakalandı.