Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Ardahan gönüllüler takımında mücadeleye başlamıştı. Şimdi ise kendi kurduğu mavi takımın kaptanlığını yapıyor. Bu hafta eleme adayı olan Ardahan'ın adadan gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Herkese kanka anlamına gelen "babuş" sözleriyle hitap eden Survivor Ardahan kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.



SURVIVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?



1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."



SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Son kez Kırmızı ve Mavi olarak ikiye ayrılan takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden Mavi takım, bunu kazanmak için adeta varını yoğunu ortaya koydu. Rekabetin en üst düzeyde olduğu dokunulmazlık oyununda, Kırmızı takım, dünün ardından bugün de Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu, 10'a 8 skorla Kırmızı takım kazandı. Böylelikle, Mavi takım, haftanın ikinci en önemli oyununu da kaybetmiş oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?



İlk dokunulmazlığı kaybettikleri için Mavi takımdan Ardahan eleme potasına giren ilk isim olmuştu. Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı da Mavi takımdan çıktı; ancak oylama yapılmadı. Zira, Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Mavi takım yarışmacıları olan Ardahan, Evrim, Yasin ve Sercan eleme adayı oldu. Bilindiği gibi, toplamda dört eleme adayının bulunması gerekiyor. Mavi takımda da Elif, bireysel dokunulmazlığın sahibi durumunda. Bu yüzden, Elif haricindeki yarışmacılar eleme adayı oldu.