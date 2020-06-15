Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda haftaya heyecanlı başladı. 15 Haziran Pazartesi günü puanlar verildi ve en yüksek puanı, en düşük puanı alan yarışmacılar belli oldu. Birbirinden iddialı yarışmacılar haftanın ilk gününde yine karşı karşıya geldi. Peki geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'ya kim veda etmişti? İşte merak edilenler…

15 HAZİRAN DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Hanzade 19 puan ile günün birincisi oldu

Emel: 13

Sündüz: 10

Betül: 11

Büşra: 6

Su: 5

Gamze:5

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 HAZİRAN)



Doya Doya Moda Hanzade ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya moda jürisi Kemal Doğulu iki yarışmacının da elendiğini söyledi. Daha sonra ise Hanzede'nin potadan kurtulduğunu Zeynep'in ise elendiğini açıkladı.



DOYA DOYA MODA SU KİMDİR?



TV 8'de ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bulunan Su Baher, yarışmanın yabancı uyruklu isimlerinden. 21 yaşında olmasına rağmen küçük yaşlarda iş hayatına atılan Sepideh Su Baher, üniversite eğitimi nedeniyle İstanbul'a geldi. Yarışmanın en çok kolye alan isimlerden biri olan Su Baher, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. İstanbul'a ilk günlerde bir kafelerde çalıştıktan sonra ajansa kaydoldu. Aslen İranlı olan genç yarışmacı, daha önce Erkenci Kuş, Afili Aşk dizileri ve Kuaförüm Sensin yarışmasında yer almıştır.

Ailesinden uzak olması nedeniyle yarışmada duygusal anlar yaşayan Su Baher, zaman zaman geleneksel yemekleri jüri üyelerine ve arkadaşlarına yapıyor.

DOYA DOYA MODA JÜRİSİ UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonların değişmez koreografı'dır. 1954 yılında aslen Vize Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir.

1998'de Koreograf ve mankenlik ajansı kuran Erez Huysuzla Dans Eder misin, Bugün Ne Giysem, Benim Stilim Bu Tarz Benim gibi çeşitli yarışmalarda jüri görevini üstlenmiştir.

Billur Erez isminde modacı bir kızı vardır. 1998 yılında kurmuş olduğu bir Koreograf ve mankenlik ajansının sahibidir.