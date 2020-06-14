Barış Murat Yağcı Survivor SMS sıralamasında birinci olmasıyla oldukça dikkat çekiyor ve sık sık gündem oluyor. Genellikle diğer yarışmacılarla çok polemiğe girmeyen Barış Murat Yağcı, Cemal Can'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takımda mücadele veriyor ve finale gitmek için çaba sarf ediyor. Barış Murat Yağcı hakkında merak edilen ve sık sık sorgulanan bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?



1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen oyunda kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9



SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da ilk eleme adayı mavi takım kaptanı ARDAHAN oldu.