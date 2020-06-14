Gençliğim Eyvah dizisinin iki başrolü Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt anlattı: Dizimiz özlenen samimiyeti hatırlatacak

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?



L.Ü.: Ben çok iyi geçirdim. 16 Mart'ta karantinaya başladım. Çok mecburi olmadığı sürece dışarı hiç çıkmadım.

C.B.: Ben çocuklarımla geçirdim. İki küçük çocuğum olduğu için çok zor, sancılı ve ağrılı geçti. Sürekli onları oyalamakla meşguldüm. Yardımcımız vardı, ona gelme dedik.

Çamaşır, bulaşık, temizlik, bütün ev işleri de bana kaldı. Bayağı ağır ev işçisi olarak çalışım.



