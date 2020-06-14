Gençliğim Eyvah dizisinin iki başrolü Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt anlattı: Dizimiz özlenen samimiyeti hatırlatacak

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluşturmaya hazırlanan "Gençliğim Eyvah" için geri sayım başladı. Gençliğim Eyvah, 15 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!
Atv'nin yılın en renkli komedisi olmaya aday yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu. 15 Haziran Pazartesi izleyicisi ile buluşacak olan dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak.
GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI
Yayınlanan ikinci tanıtımı ile izleyicilerde büyük merak uyandıran, yaz aylarına damga vuracak dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.
Atv'nin yeni dizisi 'Gençliğim Eyvah'ta Adanalı ve Urfalı iki kebapçıyı oynayan ODTÜ Fizik mezunu iki deneyimli oyuncu Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt, fizikten oyunculuğa evrilen kariyerlerini, dizideki karakterlerini ve Gençliği Eyvah'ı Günaydın'a anlattı.
Dizi hayırlı olsun. Öncelikle pandemi sürecinde çalışmaya başlamak sizi tedirgin ediyor mu?
LEVENT ÜLGEN: Sayılar azaldığında, biraz daha kontrole alındığında kabul ettik işi. Daha sete girerken ateşimiz ölçülüyor. Bütün ekip maske kullanıyor. Her yanımızdan maskeler, dezenfektanlar çıkıyor.
CENGİZ BOZKURT: Platoda çekildiği için oldukça tedbirliyiz. Oyuncular arasında çok yakın temas gerektiren sahneler de olmadığı için içimiz rahat. Sosyal mesafeyi tehdit edecek, endişeleneceğimiz bir durum olmadı sette.
Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?
L.Ü.: Ben çok iyi geçirdim. 16 Mart'ta karantinaya başladım. Çok mecburi olmadığı sürece dışarı hiç çıkmadım.
C.B.: Ben çocuklarımla geçirdim. İki küçük çocuğum olduğu için çok zor, sancılı ve ağrılı geçti. Sürekli onları oyalamakla meşguldüm. Yardımcımız vardı, ona gelme dedik.
Çamaşır, bulaşık, temizlik, bütün ev işleri de bana kaldı. Bayağı ağır ev işçisi olarak çalışım.
Sürecin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?
L.Ü.: Yasakların biraz daha devam etmesini umardım. Çünkü bunun şakaya gelecek bir yanı yok.
C.B.: Amerika ve Avrupa'ya bakıldığında ben süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Özellikle İngiltere'deki sağlık sistemini çok iyi bildiğim için, bu süreçte Türkiye'de olduğuma şükrettim.