Survivor 2020'de her Cumartesi ve Pazar dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Kritik bir öneme sahip olan bu oyunlarda kaybeden takım içlerinden birini gitmesi yönünde yazmak durumunda kalıyor. Peki 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı mı yoksa mavi takım mı oldu? Finale az bir zaman kala bu haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte merak edilenler…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen oyunda kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayı mavi takım kaptanı ARDAHAN oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.
Takımlar şu şekilde oluştu;
KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ
MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Dün akşam Survivor’da en önemli oyunlardan biri oynandı ve bu kez hafızalara kazınan bir parkur oldu. Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorgulamaları sürerken Nisa’nın parkurdan düşmesi ve Elif’in havuza atlarken yaşadığı kaza hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça korkuttu. Elif’in tedavisi hastanede sürerken Nisa da oyuna devam edemedi, peki neler yaşandı? Birer kişi eksik mücadeleye devam eden takımlardan hangisi dokunulmazlığı kazandı? 13 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte yaşananlar…
Survivor 2020'de her Cumartesi ve Pazar dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Kritik bir öneme sahip olan bu oyunlarda kaybeden takım içlerinden birini gitmesi yönünde yazmak durumunda kalıyor. Peki 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı mı yoksa mavi takım mı oldu? Finale az bir zaman kala bu haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte merak edilenler…