Survivor 2020'de her Cumartesi ve Pazar dokunulmazlık oyunları oynanıyor. Kritik bir öneme sahip olan bu oyunlarda kaybeden takım içlerinden birini gitmesi yönünde yazmak durumunda kalıyor. Peki 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununun galibi kırmızı mı yoksa mavi takım mı oldu? Finale az bir zaman kala bu haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte merak edilenler…



SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana geçen oyunda kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 9



SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da ilk eleme adayı mavi takım kaptanı ARDAHAN oldu.



SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi.

KIRMIZI TAKIM: 4

MAVİ TAKIM: 10



SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?



Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.



Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM



SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI