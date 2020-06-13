Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. İki takım yarışmacıları da dokunulmazlık oyununu kazanmak için büyük bir çaba gösterdi. Ancak Nisa ve Elif'in geçirdiği kazalar yarışmacıların moralini bozdu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 13 Haziran ilk eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Oyun sona erdiğinde kazanan takım burada olacaktır.

KIRMIZI TAKIM: 5

MAVİ TAKIM: 9

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi.

KIRMIZI TAKIM: 4

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.