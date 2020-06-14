Aynı evde yarışan ve kıyasıya rekabet eden takımlardan bu hafta en yüksek puanı alarak 10 bin TL'nin sahibi olan takım hangisi oldu? Günlük puanlamaların hem sunucu hem de diğer yarışmacılar tarafından yapıldığı Lezzet Düşkünleri'nde seyircilerde desteklediği takıma oy verebiliyor. TV8'in sevilen yarışması Lezzet Düşkünleri yarışmacıları hakkında bilgileri de haberimizde bulabilirsiniz. İşte Lezzet Düşkünleri kim elendi? Sorusunun yanıtı…



LEZZET DÜŞKÜNLERİ SAAT KAÇTA?



Lezzet Düşkünleri, yeni saatinde izleyicileri ile buluşacak. Program hafta içi ve Cumartesi günleri saat 10:00'da ekranlara gelecek.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?



Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ? (13 HAZİRAN)

Boğaçhan Şef ve Taylan ikinci kez 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Lezzet Düşkünleri'nde bu hafta en düşük puanı alan iki takım Selen Şef & Gizem ile Hande Şef & Ali olarak sıralandı. Yarışmacıların verdiği yeni oylar sonucunda en düşük oyu alan ve Lezzet Düşkünleri evine veda eden takım yeşil takımdaki Hande Şef ve Ali oldu.

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?



Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz

24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.

24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.





Selen Özcan/Gizem Özcan

Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.



Gökhan Sarı/Burhan Selvi

37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.



Tuğba Okul/Berna Okul

Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.



Ali Bey/Hande Hanım

Yarışmanın yeni ismi Ali 40'lı yaşlarındadır. Ali Bey normal hayatında da aşçılık yapıyor. Tecrübeli bir aşçı olan Ali Bey yarışmada da oldukça iddialı olduğunu söyledi. Yarışmanın yeni ismi Hande Hanım ise ev hanımıdır. Ev hanımı olmasına rağmen yemek konusunda iddialı olduğunu dile getiren Hande hanım iyi bir şef olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.