İstanbul Yeditepe Konserleri'ne yapılan eleştirilere tokat gibi yanıt! 'Uydurma bedellerle müziği susturamazsınız'

Türkiye, pandemi döneminde dünyaya örnek olmayı başardı. Her alanda yapılan çalışmalar takdir topladı. Geçtiğimiz ay ise Cumhurbaşkanlığı'nca vatandaşlara moral vermek için Evde Bayram Konserleri başlatıldı. Bu programın devamını da İstanbul Yeditepe Konserleri aldı. Sanatçılarımız aylar sonra sahneye çıktı. Şarkılarını atv ekranlarından milyonlara aktarmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü isimler, aldıkları ücretler hakkında yapılan çirkin eleştiriler hakkında ise şu ifadeleri kullandı.
SERDAR ORTAÇ
'Bu konserlerde uydurma bedeller, ücretler ortaya atıp müziği susturmaya çalışmak, sanata yapılan büyük bir düşmanlıktır.'
SİBEL CAN
'Müzikseverlerle buluşmamızı sağlayan, sanata ve sanatçıya her zaman sonsuz destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.'
AJDA PEKKAN
'Zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde İstanbul Yeditepe Konserleri sayesinde müzik emekçileri çalışma imkanı bulmuştur.
MUAZZEZ ERSOY
'Binlerce sanat emekçisi bu sektörden ekmeğini kazanıyor. İstanbul Yeditepe Konserleri'ni eleştirirken sanat emekçilerinin de bir ailesi olduğunu unutmayın.'
COŞKUN SABAH
Konserler için astronomik para harcandığı iddialarına bir cevap da Coşkun Sabah'tan geldi: "Harcanan para, söylenenin 10'da biri bile değildir. Çünkü herkes, konser başına aldığı ücretin yarısını aldı. Hepimiz bunu bir milli görev olarak gördük."
MURAT DALKILIÇ
Aylardır evlerine 5 lira götüremeyen müzik emekçileri aç mı kalsın istiyorsunuz. Bunun neresi siyasete alet edilecek bir pozisyona çekilebilir.
İstanbul Yeditepe Konserleri, bir ay boyunca müzikseverlerle buluşacak. Funda Arar ve Hakan Peker'in konseri, dün akşam ATV'de yayınlandı. Işın Karaca ve Coşkun Sabah'ın performansı da bu akşam ATV ekranında olacak.