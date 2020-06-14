İstanbul Yeditepe Konserleri'ne yapılan eleştirilere tokat gibi yanıt! 'Uydurma bedellerle müziği susturamazsınız'

COŞKUN SABAH

Konserler için astronomik para harcandığı iddialarına bir cevap da Coşkun Sabah'tan geldi: "Harcanan para, söylenenin 10'da biri bile değildir. Çünkü herkes, konser başına aldığı ücretin yarısını aldı. Hepimiz bunu bir milli görev olarak gördük."