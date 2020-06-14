ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

25 yaşındaki ABD'li şarkıcı Halsey, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Instagram hesabından yaptığı baklava paylaşımın ardından binlerce etkileşim alan dünyaca ünlü isim, bir kullanıcının kendisine yazdığı mesaj üzerine Türk olduğunu açıklayınca kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı.