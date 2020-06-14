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    • 14.06.2020 14:15
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    'li şarkıcı , Türk olduğunu açıkladı! ' yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    Asıl adı olan sahne adıyla, "" olarak bilinen 'li şarkıcı ve söz yazarı Ashley Nicolette Frangipane, Instagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yaptı. 25 yaşındaki Macar asıllı ABD'li şarkıcı Halsey'in Instagram hesabından yaptığı baklava paylaşımın ardından ünlü şarkıcı sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. Ardından bir hayranının kendisine, "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajı alan ünlü şarkıcı Halsey, Türk olduğuna dair açıklamada bulundu.

    ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    25 yaşındaki ABD'li şarkıcı Halsey, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Instagram hesabından yaptığı baklava paylaşımın ardından binlerce etkileşim alan dünyaca ünlü isim, bir kullanıcının kendisine yazdığı mesaj üzerine Türk olduğunu açıklayınca kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı.
    ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    Aynı zamanda ünlü şarkıcıya Türkiye'yi tanıtan pek çok mesaj da iletildi. İşte son dakika haberinin detayları!
    ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    ÜNLÜ ŞARKICI HALSEY TÜRK OLDUĞUNU AÇIKLADI!

    Sosyal medyanın konuştuğu ABD'li şarkıcı Halsey, baklava paylaşımın ardından Türk olduğunu açıklayınca gündem oldu.

    ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    Yaptırdığı DNA testinde bunu öğrenen, Macar asıllı olduğunu düşünerek büyüdüğünü söyleyen isme binlerce mesaj iletildi.
    ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    Ashley Nicolette Frangipane - (Halsey)
    ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

    Haberler Magazin ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'
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