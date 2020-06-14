ABD'li şarkıcı Halsey, Türk olduğunu açıkladı! 'DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk çıktım'

25 yaşındaki ABD'li şarkıcı Halsey, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Instagram hesabından yaptığı baklava paylaşımın ardından binlerce etkileşim alan dünyaca ünlü isim, bir kullanıcının kendisine yazdığı mesaj üzerine Türk olduğunu açıklayınca kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı.
Aynı zamanda ünlü şarkıcıya Türkiye'yi tanıtan pek çok mesaj da iletildi. İşte son dakika haberinin detayları!
ÜNLÜ ŞARKICI HALSEY TÜRK OLDUĞUNU AÇIKLADI!
Sosyal medyanın konuştuğu ABD'li şarkıcı Halsey, baklava paylaşımın ardından Türk olduğunu açıklayınca gündem oldu.
Yaptırdığı DNA testinde bunu öğrenen, Macar asıllı olduğunu düşünerek büyüdüğünü söyleyen isme binlerce mesaj iletildi.
Ashley Nicolette Frangipane - (Halsey)