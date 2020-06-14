Halsey Türk mü? ABD'li şarkıcı Halsey Türk mü çıktı?

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı doğup büyüdüğü eyaletin ismi olan "Halsey" i sahnede kullanıyor. Instagram'da yaptığı baklava paylaşımıyla magazin gündemine oturan Halsey Türk mü, kaç yaşında, babası kim gibi araştırmalar sürüyor. Güzel ve başarılı sanatçı Halsey'in hayatına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.



"YÜZDE 11 TÜRK'ÜM"



Bir Türk hayranının Twitter'da "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum." mesajına da duyarsız kalmayan 25 yaşındaki şarkıcı, "Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor." şeklinde cevap verdi.

Halsey'in bu açıklamasından sonra kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı, Halsey'e Türkiye tanıtımı yapıldı.



HALSEY KİMDİR?



Ashley Nicolette Frangipane (d. 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey) Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.





Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı. İlk röportajlarından birinde, Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.



Halsey gerçek adı altında YouTube'da cover şarkılar yayınlayarak kariyerine başladı. 2012 yılında, Taylor Swift ve One Direction üyesi Harry Styles ile Swift'in ilişkisi hakkında "Haylor Song" adlı I Knew You Were Trouble şarkısının bir parodisini kaydetti ve bunu Tumblr hesabında paylaştı. 2014 yılında Halsey "Ghost" isimli bir şarkı kaydetti ve onu SoundCloud'da yayınladı. Şarkı Halsey'e dikkat çekti ve o Astrawelker plak ile etiket imzaladı. Sonradan "Room 93" başlıklı ilk EP'sini 27 Ekim 2014'te yayınladı.



Yine 2014'te açılış sanatçısı olarak The Kooks ile tura çıktı. 2015 yılında, Halsey, Twitter'da festivalde en çok konuşulan sanatçı oldu.

Mart ve Nisan 2015'te Young Rising Sons ile tura çıktı, ayrıca Imagine Dragons tarafından Smoke + Mirrors Tour sırasında desteklendi.

Bir röportajında Halsey Badlands'ı "kızgın bir feminist kayıtı" olarak tanımladı ama daha sonra yanlış anlaşıldığını söyleyerek aslında "kızgın bir kadın kaydı" demek istediğini aktardı.



Billboard Haziran 2015'te yaptığı röportajda 2. albüm için bile çoktan çalışmalara başladığını söylemişti.