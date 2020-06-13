Bir Demet Tiyatro oyuncuları kimdir? Bir Demet Tiyatro kaç yılında çekildi?

Bir Demet Tiyatro oyuncuları kimdir? Bir Demet Tiyatro oyuncu kadrosu! Bir Demet Tiyatro kaç yılında çekildi? Türk televizyonlarına yeni bir konseptle gelen ve ekranlara yıllarca damgasını vuran Bir Demet Tiyatro programı tekrar bölümleriyle yeniden Star TV'de yayınlanacak. Programın yayınlanmasıyla birlikte Bir Demet Tiyatro oyuncuları kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

HAFTA SONLARI YAYINLANACAK

Orta sınıf Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen olaylar, seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören ve yedi yıl boyunca ekranlarda kalan proje, yeniden ilgi odağı haline gelecek. Her biri birbirinden komik hikayelerinin anlatıldığı "Bir Demet Tiyatro", hem nostalji yaşatacak hem de kahkaha fırtınası estirecek.

"Bir Demet Tiyatro", 13 Haziran'dan itibaren her Cumartesi ve Pazar Star TV'de!

BİR DEMET TİYATRO KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Bir Demet Tiyatro ilk olarak TV ekranında 1995 yılında yayınlanmaya başladı. 1998 yılına kadar aralıksız olarak TV ekranında yayınlanan Bir Demet Tiyatro 1998 yılının ardından 6. sezonu ile 2000 yılında ekrana gelmeye başladı. Bir Demet Tiyatro 8. sezonu ile final yaptı.

BİR DEMET TİYATRO OYUNCULARI KİMDİR?

Bir Demet Tiyatro, Mükremin Abi (Yılmaz Erdoğan), Lütfiye Çıtır (Demet Akbağ) ve bugün hayatta olan, olmayan her biri mesleğinin üstadı oyuncu kadrosu ile yeniden gönüllerde taht kuracak. Kadroda; Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Ozan Uygun, Engin Günaydın, Birsu Demir, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Şebnem Dönmez, Özge Özberk ve Pelin Körmükçü gibi usta isimler bulunuyor.