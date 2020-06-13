Survivor Elif Gören kimdir? Elif Gören Yıldırım kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam izleyicileri üzecek gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanının ilk kısmında Elif'in sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldığı görülürken, Nisa'nın da oyun alanında yarışırken kötü bir şekilde düştüğü görülüyor. Yarışmacılar hemen alana koşuyor ve Cemal Can gözyaşlarını tutamıyor. Peki, Survivor Elif Gören kimdir? Elif Gören Yıldırım kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte detaylar...

SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?

14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

ELİF'E NE OLDU?

Elif'in yaşadığı talihsiz olayın ardından doktor hemen müdahale etti. Ardından Elif hastaneye kaldırıldı.

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

MAVİ TAKIM: 7

KIRMIZI TAKIM: 5

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi.

KIRMIZI TAKIM: 4

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.