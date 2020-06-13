Survivor'da bu akşam Elif ve Nisa'nın talihsiz bir şekilde geçirdiği sakatlıklar izleyicileri üzecek. 106. bölüm fragmanında Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Elif ve Nisa'nın dokunulmazlık oyununda mücadele ederken ciddi kazalar geçirdiği görülüyor. İzleyiciler bu bağlamda yarışmacıların hayatlarını araştırıyor. Peki, Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.

ELİF'E NE OLDU?

Elif'in yaşadığı talihsiz olayın ardından doktor hemen müdahale etti. Ardından Elif hastaneye kaldırıldı.

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

MAVİ TAKIM: 7

KIRMIZI TAKIM: 5

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi.

KIRMIZI TAKIM: 4

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.

Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.