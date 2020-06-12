Survivor ödül oyunu kim kazandı? 12 Haziran Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.