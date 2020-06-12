Kızıl Elmas filmi oyuncuları! Kızıl Elmas konusu nedir?

Kızıl Elmas oyuncuları kimdir? Kızıl Elmas konusu nedir? Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak aksiyon dolu Kızıl Elmas filmi konusu ve oyuncuları filmin izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Soyguncu Jack'in büyük çaplı bir soygun öncesi ihanete uğraması ve zor durumda kalmasının anlatıldığı hikayede başrolde ünlü yıldız Bruce Willis yer alıyor.

KIZIL ELMAS FİLMİ KONUSU

Birinci sınıf soyguncu Jack ve onun iyi eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi Karen'ın hamile olarak ortaya çıkması işleri karıştırır. Üstelik Karen, Jack'i milyon dolarlık tehlikeli bir soygunun içerisine sürükler. Jack Karen'ın, eski ölüm saçan patronu Eddie'den değerli taşların bulunduğu bir kargoyu çalacaktır. Jack, işlerin ters gitmesi ve ihanete uğraması üzerine oldukça zor bir durumda kalacak ve Eddie ile son kez yüzleşecektir.

KIZIL ELMAS OYUNCULARI

Kızıl Elmas filminde Mark Paul Gosselar, Bruce Wills, Clarie Forlani, John Brotherton, Lydia Hull, Daniel Bernhardt, Ashley Kirk, Tlyler John Olson rol alıyor.