Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı? Survivor Bil Bakalım'da o soru geceye damgasını vurdu!

Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ardahan, Elif, Sercan, Yasin ve Evrim'den oluşan mavi takım ve Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'dan oluşan kırmızı takım ödülü kazanmak için kıran kırana mücadele etti. Ardından Bil Bakalım oyunundaki sorular geceye damgasını vurdu. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor'da Bil Bakalım oyununu kim kazandığını araştırıyor.
SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor Bil Bakalım oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Sonuç belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi.
KIRMIZI TAKIM: 4
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 4
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.
Takımlar şu şekilde oluştu;
KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ
MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.