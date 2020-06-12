Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

Survivor 106. bölüm fragmanında ardı ardına korkutan gelişmeler yaşandı. Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Elif ve Nisa'nın dokunulmazlık oyununda mücadele ederken ciddi kazalar geçirdiği görülüyor. İki yarışmacıya ne olduğunu merak eden izleyiciler ise Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu sorusuna yanıt arıyor.

SURVİVOR NİSA VE ELİF'E NE OLDU?

Fragmanın ilk kısmında Elif'in sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldığı görülürken, Nisa'nın da oyun alanında yarışırken kötü bir şekilde düştüğü görülüyor. Yarışmacıların hemen alana koşuyor ve Cemal Can gözyaşlarını tutamıyor.

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