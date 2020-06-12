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    • 13.06.2020 00:25
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    ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

    Survivor'da bu akşam iki takım ödül oyununda karşı karşıya geldi ve kazanan takım 10'a 4'lük skorla mavi takım oldu. Bil bakalımda keyifli dakikalar yaşanırken bölümün ardından yayınlanan fragmanda şoklar peş peşe yaşandı. Fragmanın ilk kısmında Elif'in sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldığı görülürken, Nisa'nın da oyun alanında yarışırken kötü bir şekilde düştüğü görülüyor. Yarışmacıların hemen alana koşuyor ve Cemal Can gözyaşlarını tutamıyor. Peki, ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? İşte detaylar...

    Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

    Survivor 106. bölüm fragmanında ardı ardına korkutan gelişmeler yaşandı. Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Elif ve Nisa'nın dokunulmazlık oyununda mücadele ederken ciddi kazalar geçirdiği görülüyor. İki yarışmacıya ne olduğunu merak eden izleyiciler ise Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu sorusuna yanıt arıyor.

    SURVİVOR NİSA VE ELİF'E NE OLDU?

    Fragmanın ilk kısmında Elif'in sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldığı görülürken, Nisa'nın da oyun alanında yarışırken kötü bir şekilde düştüğü görülüyor. Yarışmacıların hemen alana koşuyor ve Cemal Can gözyaşlarını tutamıyor.

    SURVİVOR 106. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

    Elif'in yaşadığı talihsiz olayın ardından doktor hemen müdahale etti.
    Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

    Ardından Elif hastaneye kaldırıldı.
    Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

    Nisa'nın dokunulmazlık oyunu esnasında aniden düşmesi büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmacılar ve teknik ekip telaşla Nisa'nın yanına koştu.
    Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

    Nisa'nın en yakın arkadaşı olan Cemal Can'ın gözyaşlarını tutamayarak "Bayağı düştü oradan" dediği görülüyor.
    Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!

    Haberler Magazin Survivor Nisa ve Elif'e ne oldu, sakatlandı mı? Survivor 106. bölüm fragmanında gözyaşları sel oldu!
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