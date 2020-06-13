Ekranların sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta hain pusular tek tek bozuldu. Son bölümde Osman Bey kurduğu planlarla düşmanlarının oyununu bozdu. Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaştı. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi büyük bir başarıyla yürüttü. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Kuruluş Osman 26. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!"

OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.

BALGAY'IN HAKİMİYETİ

Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek?

GEYHATU NE YAPACAK?

Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?

SOFİA VE BALGAY GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Konstantiniyye'den kaçtıktan sonra uç bölgesine dönen ve Osman Bey ve Bala Hatun'un düğününde yemeği zehirleyen Sofia, planının son anda boşa çıkmasıyla çareyi Balgay'la ittifak etmekte buldu. Moğol komutanı Subutay aracılığıyla Balgay'ın kampına giden Sofia, Balgay'ın "Bu kızıl çıyanın ne işi var burada" sözleriyle karşılandı.

Sofia, kendisini hançeriyle karşılayan Balgay'a "Öfkenin hiç birimize faydası yok Balgay!" derken, Subutay da "Ya birbirinizi bitireceksiniz ya da hep birlikte Osman'ı" sözleriyle ikilinin ittifakına destek çıktı. "Osman'ı tanırım birlikte yol da teptik cenkte ettik. Demir gibi iradesi var, bu kolay olmayacak" diyen Balgay, Sofia'nın Salvador'u zehirleyip Osman'a gönderdiğini öğrenince yeni ortağını "Öyle bi şeytansın ki adamı evlilikten soğutursun Sofia!" sözleriyle takdir etmekten geri kalmadı.

Osman Bey, Sofia-Balgay ittifakını bozabilecek mi? Sofia'nın ve Balgay'ın tuzaklarından kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na planlanan baskın engellenebilecek mi? Balgay'ın etkisi altına aldığı Kongar, özüne dönebilecek mi?

SOFİA, SIDDIK'I ZEHİRLEDİ

Müslüman olduktan sonra Osman Bey tarafından Bizans'taki görevine devam etmesi istenen Sıddık, Salvador olarak kale komutanlığına kadar yükselmişti. Konstantiniyye'den kaçıp uç bölgesine geldikten sonra ilk işi Osman Bey'in düğününde yemeğe zehir karıştırmak olan Sofia, ardından ihanetini öğrendiği Salvador'u yeni ortağı Subutay'ın önünde zehirli hançerle yaraladı.

Osman Bey ve Bamsı, zorlukla Kayı Obası'na ulaşan Sıddık'ı karşılarken, Sofia'nın zehirli planını öğrenen Bamsı Bey, "Yok bırakmam seni.Bırakmam oğlum. Buradayım bak. Ben buradayım. Bamsı bey evladını bir daha bırakır mı hiç?" sözleriyle herkesi gözyaşına boğdu.

Sıddık'ın ölümünün ardından Bamsı Bey'in "Bu kaderi yazan Allah'a hamd olsun… Ya kefere gitseydi.. Ya zalimlerden olsaydı… Sana şükürler olsun Ya Rab! Onun canını imanıyla aldın. Onu Hazreti Hamza Dergâhına kabul eyle Ya Hakk!" sözleri Osman Bey başta herkese etkiledi. Bamsı Bey'in "Sofia'nın benden aldığı ikinci oğuldur bu evlat…" sözü üzerine Osman Bey, "Gayrı bu cihan Sofia ile bana dardır" diyerek harekat emri verdi.