İletişim Başkanlığı koordinasyonunda geçtiğimiz salı akşamı Ajda Pekkan'la başlayan ve bir ay sürecek olan Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konserde sevilen şarkılarını seslendiren Can, performansı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a millete moral verdiği, sanata da destek olduğu için teşekkür etti. Konserler kapsamında dün Demet Akalın ve Alişan sevenleriyle bir araya geldi. Bu akşam ise Funda Arar ve Hakan Peker, müzikseverlerle buluşacak.