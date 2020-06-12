İletişim Başkanlığı koordinasyonunda geçtiğimiz salı akşamı Ajda Pekkan'la başlayan ve bir ay sürecek olan Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konserde sevilen şarkılarını seslendiren Can, performansı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a millete moral verdiği, sanata da destek olduğu için teşekkür etti. Konserler kapsamında dün Demet Akalın ve Alişan sevenleriyle bir araya geldi. Bu akşam ise Funda Arar ve Hakan Peker, müzikseverlerle buluşacak.
21.00'DE BAŞLIYOR
Kuruçeşme'de gerçekleştirilen konserler kapsamında Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş da sahne alacak. Konserler saat 21.00'de yayınlanıyor.