Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da dün akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kırmızı ve mavi takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Bilindiği üzere programın dikkat çeken isimlerinden birisi Cemal Can. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, kaç yaşında? Cemal Can arkadaşı Caner Çalışır'ın öldüğünü öğrendi mi? İşte detaylar...

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.

CEMAL CAN ARKADAŞI CANER ÇALIŞIR'IN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ Mİ?

Cemal Can arkadaşı Caner Çalışır'ın vefat haberini henüz almadı. Survivor Cemal Can Canseven, Kerimcan Durmaz, Hakan Kakız'ın yakın arkadaşı Dj Caner Çalışır bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kalp krizi nedeni ile hayatını kaybeden 31 yaşındaki Caner Çalışır'ın ölümü, başta İrem Derici olmak üzere tüm yakınlarını yıktı.

SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu. Takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: CEMAL CAN, BERKAN, NİSA VE BARIŞ

MAVİ TAKIM: ARDAHAN, ELİF, SERCAN, YASİN VE EVRİM

SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.

SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA BU AKŞAM İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla MAVİ TAKIM oldu.

8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.