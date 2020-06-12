Aynı evde ikili takım halinde yarışan 5 çift kıyasıya rekabet içerisinde ve izleyicilerin de çok fazla dikkatini çekiyor. Her hafta en düşük puanı alan bir takım yarışmaya veda ederken Pazartesi günü yeni takım dahil oluyor. Peki TV8 gündüz kuşağında yayınlanan Lezzet Düşkünleri yarışmasında bugün eleme yapılacak mı? Gündemde çok fazla araştırılan Lezzet Düşkünleri yarışmacılarının kimler olduğunu ve oy verme ekranını haberimizde bulabilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?
Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Ali Bey/Hande Hanım
Yarışmanın yeni ismi Ali 40'lı yaşlarındadır. Ali Bey normal hayatında da aşçılık yapıyor. Tecrübeli bir aşçı olan Ali Bey yarışmada da oldukça iddialı olduğunu söyledi. Yarışmanın yeni ismi Hande Hanım ise ev hanımıdır. Ev hanımı olmasına rağmen yemek konusunda iddialı olduğunu dile getiren Hande hanım iyi bir şef olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.