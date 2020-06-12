Doya Doya Moda jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu oturuyor ve yarışmacıların stillerini yorumlayarak puan veriyor. 12 Haziran Cuma günü Doya Doya Moda haftanın birincisi açık ara puan ile öne çıktı ve altın kolyenin sahibi oldu. En düşük puanı alarak eleme potasına giren yarışmacılar da belirlendi, üzücü anların yaşandı potadan kurtulan oldu mu? İşte 12 Haziran Cuma Doya Doya Moda kim elendi? Sorusunun merak edilen yanıtı…
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! (12 HAZİRAN)
Doya Doya Moda Betül haftalık 79 puan ile (büyük bir farkla) birinci oldu ve altın kolyeyi boynuna 5'inci kez taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda Hanzade ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya moda jürisi Kemal Doğulu iki yarışmacının da elendiğini söyledi. Daha sonra ise Zeynep'in elendiğini ve Hanzade'nin potadan kurtulduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Eroğlu 23 yaşında, Kayseri doğumlu ancak İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi. "Mekanın sahibi geldi." sözleriyle iddiasını ortaya koyan Gamze Eroğlu, cilveyi sevdiğini belirmişti.
Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.