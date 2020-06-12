Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filmi konusu nedir? Karayip Korsanları 3 oyuncuları kimdir?

Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filmi konusu ve oyuncuları! Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Televizyonda yayınlanan filmlerin konusu ve oyuncuları da arama motorlarında araştırılıyor. Her hafta birbirinden kaliteli filmler ekranlara geliyor. İşte, izleyicilerin merak ettiği Karayip Korsanları 3 filmi konusu ve oyuncuları…

KARAYİP KORSANLARI 3: DÜNYANIN SONU KONUSU

Will Turner ile birlikte Elizabeth Swann, Kaptan Jack Sparrow'u, Davy Jones'un dolabı'ndaki akıllara zarar tuzaktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak adına çaresizlik içinde Kaptan Barbossa ile gizli bir anlaşma yaparlar yaparlar. Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'nin kontrolü altında olan Davy Jones'un ürkütücü görünümlü hayalet gemisi Uçan Hollandalı, dünyanın bütün denizlerini kasıp kavurmaktadır.

İhanet, vefasızlık ve dönekliğin kol gezdiği vahşi denizlerde yelken açan korsanlarımızın yolu egzotik Singapur'a düşer. Burada kurnaz Singapurlu korsan Sao Feng ile kafa kafaya gelirler. Dünyanın sonu tabir edilen uzakdoğu okyanuslarındaki nihai savaşta terazinin dengeleri ortadadır. Korsanların her biri sadece kendi hayatının ve kaderi için taraf olmakla kalmayacak; aynı zamanda özgürlük sevdalısı korsan yaşam tarzının geleceğini kurtarma mücadelesi verecektir.

KARAYİP KORSANLARI 3: DÜNYANIN SONU OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Stellan Skarsgård, Jack Davenport, Tom Hollander gibi isimler yer alıyor.