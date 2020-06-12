En İyi Kurgusal TV Yapımı dalında Grimme-Preis ödülü kazanan Dark 3. Sezon için az bir zaman kaldı. Nefesleri kesen Netflix Dark 3. sezon fragmanı da izleyicilerle buluşarak heyecanı daha da arttırdı. Adrenalini ve gerilimi sevenlerin hayranı olduğu ve büyük bir merakla beklenen Dark 3. sezon final mi yapacak? Sorusu da yanıtını buldu. İşte yeni izleyecek olanlar için Netflix Dark konusu ve oyuncuları…
DARK YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dark'ın 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dark'ın 3. sezonunun yayın tarihi 27 Haziran olarak duyuruldu. Dizinin son sezonu 60 dakikalık 8'er bölümden oluşuyor. Yani Dark 3.sezonu ile final yapacak.
NETFLIX DARK 3. SEZON RESMİ FRAGMAN
DARK KONUSU VE OYUNCULARI
Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir.
Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.
2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.
Birinci sezonda sadece Kahnwald, Nielsen, Doppler ve Tiedemann ailelerinin sırları ortaya dökülmeye başlamamış ayrıca ortadan kaybolan çocuklar ile kasabanın ve sakinlerinin arasındaki bağlar su yüzüne çıktıkça ailelerin hayatları da mahvolmaya başlamıştır.
Oyuncular:
Dizinin son sezonunda oyuncu kadrosunda yeni katılan Barbara Nüsse, Hans Diehl, Jakob Diehl, Nina Kronjäger, Sammy Scheuritzel ve Axel Werner'ın yanı sıra önceki sezonlardan Louis Hofmann, Lisa Vicari, Moritz Jahn, Paul Lux, Jördis Triebel, Maja Schöne, Mark Waschke, Andreas Pietschmann, Oliver Masucci ve Karoline Eichhorn da bu sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.