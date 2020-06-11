SURVİVOR NİSA ADA KONSEYİNE DAMGA VURDU!

Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takımları belirlemek için konseye gelen yeni kaptanlar, yarışmacı seçimi yaptıkları seçimlerle şaşırtırken Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak bu esnada işler çıkmaza girdi. Kaptanlar Cemal Can ve Ardahan oldu. Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulundu. Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sordu. Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' oldu. Sercan Yıldırım da bu esnada 'Sormadan al' diyerek Ardahan'ı ikna etmeye çalıştı.



SURVİVOR NİSA SERCAN KONUŞMASI

Survivor 2020'de birkaç ay önce açık arttırma oyunu oynamış ve ünlüler takımı kazandı. Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest 'aşk mı var' sorusunu akıllara getirdi. Sercan Yıldırım'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri günlerce konuşuldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ikiliyle ilgili olarak 'Sercan'dan bir ilgi var, Nisa'dan henüz bir şey göremedik' açıklamasını yaptı.

Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.