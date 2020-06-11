Survivor Nisa gündemden düşmeyen yarışmacılar arasında yer alıyor. Daha önce Sercan'ın duygularını açtığı ve Nisa'nın da reddetmesi gündem olmuştu. Şimdi ise yeni takımlar kurulurken Nisa'nın Sercan ile aynı takımda yarışmak istememesi üzerine Survivor Nisa Bölükbaşı'nın daha önce Sercan'la nasıl bir konuşma gerçekleştirdiği merak edildi. Ayrıca gerçek hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu.
SURVİVOR NİSA ADA KONSEYİNE DAMGA VURDU!
Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takımları belirlemek için konseye gelen yeni kaptanlar, yarışmacı seçimi yaptıkları seçimlerle şaşırtırken Nisa-Sercan'ın aynı takımda buluşma ihtimali belirdi. Ancak bu esnada işler çıkmaza girdi. Kaptanlar Cemal Can ve Ardahan oldu. Cemal Can ilk tercihini Berkan'dan yana kullanınca Sercan Yıldırım, Ardahan'a Nisa'yı seçmesi yönünde telkinde bulundu. Ardahan, Nisa'ya doğru yönelip 'Nisa gelecek misin' diye sordu. Fakat Nisa'nın yanıtı 'Ben Sercan'la olamam' oldu. Sercan Yıldırım da bu esnada 'Sormadan al' diyerek Ardahan'ı ikna etmeye çalıştı.
SURVİVOR NİSA SERCAN KONUŞMASI
Survivor 2020'de birkaç ay önce açık arttırma oyunu oynamış ve ünlüler takımı kazandı. Sercan'ın Nisa'ya yaptığı jest 'aşk mı var' sorusunu akıllara getirdi. Sercan Yıldırım'ın "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri günlerce konuşuldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında ikiliyle ilgili olarak 'Sercan'dan bir ilgi var, Nisa'dan henüz bir şey göremedik' açıklamasını yaptı.
Nisa Bölükbaşı'ya platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.
Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle" diyerek Sercan'ı reddetmişti.
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.