Lezzet Düşkünleri yarışmasında ilk hafta birinci olarak 10 bin TL ödülü kazanan Lezzet Düşkünleri Taylan ve Boğaçhan takımı dikkat çeken ikili oldu. Kendinden emin tavırları ve mutfak marifetlerine olan güveniyle de ön plana çıkan Lezzet Düşkünleri Taylan hakkındaki bilgiler merak edilerek zaman zaman arama motorları üzerinden sorgulanıyor. İşte Lezzet Düşkünleri Taylan Satmaz kimdir? Sorusunun yanıtı…
TAYLAN SATMAZ KİMDİR?
27 yaşında olan Taylan Satmaz, aslen Manisalıdır. Marmaris'te yaşayan Taylan Satmaz, yarışmaya Boğaçhan Tuzcu ile birlikte katıldılar. İki yarışmacı, çok iddialı olduklarını ve rakiplerine şans tanımadıklarını söylediler. İkilinin uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul (YENİ YARIŞMACILAR)
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Ali Bey/Hande Hanım
Yarışmanın yeni ismi Ali 40'lı yaşlarındadır. Ali Bey normal hayatında da aşçılık yapıyor. Tecrübeli bir aşçı olan Ali Bey yarışmada da oldukça iddialı olduğunu söyledi. Yarışmanın yeni ismi Hande Hanım ise ev hanımıdır. Ev hanımı olmasına rağmen yemek konusunda iddialı olduğunu dile getiren Hande hanım iyi bir şef olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumuyla ekranlara gelecek olan ve seyircinin de oyları ile söz hakkı sahibi olacağı Lezzet Düşkünleri evinde, 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuayarak tüm hünerlerini sergileyecek ve Lezzet Düşkünleri evinde en uzun süre kalabilmek ve haftanın ödülünü kazanmak için yarışacaklar.
Sponza ise seyirciye hem pratik mutfak bilgileri verecek hem de seyircinin dili damağı olarak, ekrana gelen tüm lezzetleri detayları ile aktaracak.
Haftanın finalinde bir çift büyük ödülü kazanırken bir çift de hayallerine veda edecek. 6. günün sonunda elenen çiftin yerine ise yine çok yetenekli bir başka çift gelecek ve yarışma tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam edecek.