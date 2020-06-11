Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı yarışma programının sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam kırmızı ve mavi takımın yarışmacıları bireysel olarak kaptan olmak için yarıştı. Kıran kırana geçen mücadele sonucunda mavi takımdan Ardahan ve Cemal Can takım kaptanları oldu. Survivor'da bu akşam yeni takımlar arasında erzak oyunu mücadelesi yaşandı. Peki, Survivor erzak oyunu kim kazandı? 11 Haziran Survivor erzak ödülünü hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor erzak oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasındaki kıyasıya mücadele sürüyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 4