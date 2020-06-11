Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı. Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, S. Ü. idaresindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada kavşaktan dönen ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi. Peki, Lara kimdir, son sağlık durumu ne? Lara (Fatma Nur Ergüder) kaç yaşında, nereli?

LARA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni Yiğit Hamit Atmaca olduğu açıklandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.