Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı. Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, S. Ü. idaresindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada kavşaktan dönen ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi. Peki, Lara kimdir, son sağlık durumu ne? Lara (Fatma Nur Ergüder) kaç yaşında, nereli?
LARA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni Yiğit Hamit Atmaca olduğu açıklandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
LARA KİMDİR?
Fatma Nur Ergüder, veya sahne adıyla Lara 19 Mart 1979'da dünyaya geldi.
Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı. Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. Ozan Müzik ile Işık adlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.
27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı.
15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı. Mutlu Genç ile 2014' te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.
ALBÜMLER
Işık (2003)
Adam Gibi Adam (2005)
Yadigar (2008)
EP'ler
Yolla (2010)
SİNGLE'LAR
Maç Kaç Kaç (2014) - Düet (Mutlu Genç)
Bi Sana (2015) - Single
İhaneti Giymişsin (2017) - Single
Sanal Alem (2020) - Single