Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman dizisinde dün akşam dikkat çeken gelişmeler ardı ardına yaşandı. Son bölümde Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçti. Hazan Hatun'un gelişi obada dengeleri değiştirdi ve Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirmek için mücadele etti. Bölümün ardından Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

KURULUŞ OSMAN 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Şehadet yolu bizi bekler! Bu yolda Allah yardımcımız, Hızır Ata yoldaşımız olsun!"

OSMAN, BALGAY'LA KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor.