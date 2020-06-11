1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı ve askere gitti. Askerden döndüğünde ilk işi, en son bıraktığı sahneye Bebek Belediye Gazinosu'na sevgili Sezer Guvenirgil ile birlikte çıkmak oldu. Bu çalışma sonrası oteller donemi başladı. 1983 yılında Etap Marmara Oteli Merhaba Bar'ında çalışmaya başladı. Aynı yıl 1983 yılında Buğra Uğur'un bestesi ile Eurovision Türkiye birincisi olarakÇetin Alp ile Almanya'da Türkiye'yi temsil etti.

Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Aktuğ; bir çok reklam filminde ve dizide de rol aldı.

Recep Aktuğ'nun Esen Müzik etiketiyle çıkmış Alışma Bana ve Siyah Gül adlı iki müzik albümü de bulunmakta.

Birçok bestesi ve şarkı sözü çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildi. Bu arada birçok reklam filmi ve dizide de oynadı. Koçbank'ın "pusula" reklamı, "Kurtlar Vadisi" dizisi konsolos Ender Bey karakteri ve "Aşk-ı memnu" adlı dizide Hilmi karakteri bunlardan bazıları.

1984 yılında Devlet Tiyatrosunda Faik Ertener'in sahneye koyduğu çocuk oyunlarında besteci ve müzisyen olarak çalıştı.

1985 yılında bir kızı oldu.Aynı sene Feza Tok ile bir Eurovision çalışması yaptı.

1986 Yılında Bağdat Caddesi Cafe Opera da iki sezon üst üste müzik yaptı.

1988 yılında Divan Oteli Kehribar Bar'ın açılışını yaptı.

1989 da Büyük Ada Değirmen'de çalıştı.Bu arada ilk kaset çalışması başladı.

1990 da Ankara Merit Altınel Otel'de çalıştı.

1991 yılında Marmaris Grand Azur Oteli-La Perla ve bir gece klübünde aynı anda çalıştı.

1992 yılında Kuruçeşme Taka Bar'da,Bebek Feliçita Bar'da işletmecilik yaptı.

1993 yılında Bebek Tonoz'da çalıştı.