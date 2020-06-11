DOYA DOYA MODA JÜRİSİ GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?



1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı.



Gülşah Saraçoğlu'nun 2010 yılında evlenip 2012 yılında boşandığı işadamı Selçuk Han'dan Aslan Yentur isminde bir oğlu var. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu ancak bir süre sonra yeniden ayrılık kararı aldı.



GÜLŞAH SARAÇOĞLU NASIL KİLO VERDİ?



Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu, 2017 şubat ayında mide küçültme ameliyatı oldu. O dönem verdiği kilolarla bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu "83 kilodan 60 kiloya düştüm. Kendimi her zamankinden sağlıklı hissediyorum. Üstelik hem alkolü hem sigarayı bıraktım. Yeniden doğdum" açıklamasında bulunmuştu. Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte.