TV8'in sevilen yarışması Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar stillerini sergiliyor. Haftanın finaline bir gün kala heyecanın arttığı Doya Doya Moda 11 Haziran puan durumu jüri üyeleri tarafından belirlendi. Günlük puanlar haftayı da etkiliyor ve Cuma günü en düşük puanı alan yarışmacı veda ediyor. Birinci olan ise altın kolyenin sahibi oluyor. Peki 11 Haziran Perşembe Doya Doya Moda birincisi ve sonuncusu kim oldu?
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU! (11 HAZİRAN)
Doya Doya Moda Betül 12 puan ile günün birincisi oldu
Hanzade:4
Gamze:3
Sündüz:7
Emel:4
Su:7
Zeynep:3
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (5 HAZİRAN)
Doya Doya Moda 27'nci haftasında büyük finalde önce son virajda Emel ile Melika potadaydı. Yarışmaya veda eden isim Melika oldu.
DOYA DOYA MODA JÜRİSİ GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?
1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı.
Gülşah Saraçoğlu'nun 2010 yılında evlenip 2012 yılında boşandığı işadamı Selçuk Han'dan Aslan Yentur isminde bir oğlu var. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu ancak bir süre sonra yeniden ayrılık kararı aldı.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU NASIL KİLO VERDİ?
Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu, 2017 şubat ayında mide küçültme ameliyatı oldu. O dönem verdiği kilolarla bambaşka biri olan Gülşah Saraçoğlu "83 kilodan 60 kiloya düştüm. Kendimi her zamankinden sağlıklı hissediyorum. Üstelik hem alkolü hem sigarayı bıraktım. Yeniden doğdum" açıklamasında bulunmuştu. Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte.