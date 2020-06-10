Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var topla topla gene var" videosuyla tanınan ve "Ablan Star Bebeğim" cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır, dizilerde de konuk oyuncu olarak birçok kez karşımıza çıkmıştı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, DJ'lik performansıyla da biliniyordu.

DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ölüm haberini Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı DJ Hakan Kakız Instagram hesabından duyurdu.