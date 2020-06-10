Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takımın yarışmacıları arasında kıran kırana geçen bir kaptanlık oyunu mücadelesi veriliyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yoğun bir enerjiyle takım kaptanı olmak için çaba sarf ediyor. İzleyiciler ise Survivor'da kaptanlar kimler oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor mavi ve kırmızı kaptanları açıklandı mı? İşte detaylar...
SURVİVOR MAVİ VE KIRMIZI KAPTANLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da kaptanlık mücadelesinde mavi takım için Yasin ve Ardahan kalarak mücadele etti ve ilk kaptan 5-4'lük skorla Ardahan oldu. İkinci kaptan ise Evrim'i 5-4 mağlup ederek ikinci kaptan oldu.
İLK KAPTAN: ARDAHAN
İKİNCİ KAPTAN: CEMAL CAN
SURVİVOR KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu akşam ada konseyi toplandı. Survivor'da kırmızı takımdan eleme adayı olarak Berkan ve Yunus Emre çıktı. Mavi takımdan ise eleme adayları Yasin ve Evrim oldu. Programın sıkı takipçileri ise hangi yarışmacının adaya veda ettiğini öğrenmek istiyor. Acun Ilıcalı elenen ismin YUNUS EMRE olduğunu açıkladı.
SURVİVOR SMS SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
MAVİ TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi CEMAL CAN oldu. İkinci en çok oy alan isim ise NİSA olarak açıklandı.
KIRMIZI TAKIM: Takımın en çok oy alan ismi BARIŞ oldu. İkinci en çok oy alan isim ise SERCAN olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA BU AKŞAM İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla MAVİ TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 6
MAVİ TAKIM: 10
8 HAZİRAN SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bugün Survivor'da ödül oyunununda kazanan takım belli oldu. Performansıyla dikkat çeken KIRMIZI TAKIM mücadeleyi 10'a 2'lik dikkat çeken bir skorla kazanan takım oldu.
SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?
Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.