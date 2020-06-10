Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takımın yarışmacıları arasında kıran kırana geçen bir kaptanlık oyunu mücadelesi veriliyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yoğun bir enerjiyle takım kaptanı olmak için çaba sarf ediyor. İzleyiciler ise Survivor'da kaptanlar kimler oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor mavi ve kırmızı kaptanları açıklandı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR MAVİ VE KIRMIZI KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da kaptanlık mücadelesinde mavi takım için Yasin ve Ardahan kalarak mücadele etti ve ilk kaptan 5-4'lük skorla Ardahan oldu. İkinci kaptan ise Evrim'i 5-4 mağlup ederek ikinci kaptan oldu.

İLK KAPTAN: ARDAHAN

İKİNCİ KAPTAN: CEMAL CAN